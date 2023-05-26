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МЧС о последствиях ливней в Гёйгёле и Гяндже (фото)

МЧС о последствиях ливней в Гёйгёле и Гяндже (фото)

Ливни в западном регионе республики привели к ряду последствий.

Об этом говорится в сообщении МЧС. Отмечается, что на горячую телефонную линию “112” поступила информация о 2 пропавших без вести в результате селевого потока, вызванного проливными дождями в Гейгельском районе, селе Топалгасанлы. В некоторых районах дождевая вода затопила и повредила газопроводы и линии электросети.

В связи с инцидентом на территорию немедленно были привлечены силы Гянджинского регионального центра Министерства, проинформированы соответствующие государственные органы.

В результате проведенной поисково-спасательной операции спасатели извлекли из воды тела Гусейнова Мухтара Гусейн оглу 1954 года рождения и Гурбанова Ибрагима Рахиб оглу 2001 года рождения.

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