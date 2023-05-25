Тарантино раскрыл сюжет своего последнего фильма

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Режиссер Квентин Тарантино в интервью Deadline признался, что сюжет его последнего фильма будет посвящен кинокритику, который пишет рецензии для порно-журналов.

Режиссер рассказал, что в детстве часто сдавал порно-журналы в специальные автоматы, которые вознаграждали за это деньгами. По словам Тарантино, в одном из таких журналов он наткнулся на заметки кинокритика, которого посчитал вполне сведущим в вопросе кино.

«Он писал о популярных фильмах и был критиком второго эшелона. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком»», — отметил Тарантино.