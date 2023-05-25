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Песков считает киевские власти «террористическими»

Песков считает киевские власти «террористическими»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала назвал киевские власти террористическими. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что главное управление разведки Минобороны Украины занимается террористической активностью, это подтверждают в самом управлении.

По словам Пескова, очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы.

«Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет», — сказал представитель Кремля.

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