Все страны СНГ заинтересованы в урегулировании конфликтов, заявил Путин

116 Просмотров

Все страны СНГ заинтересованы в урегулировании конфликтов на территории Содружества, в частности между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

“У нас будет возможность сейчас, как мы и договаривались, в трёхстороннем формате обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить и, я надеюсь, достичь каких-то договорённостей, которые выведут на путь такого конструктивного развития ситуацию не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом”, — отметил глава государства после дискуссии между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент подчеркнул, что все собравшиеся лидеры стран СНГ “абсолютно заинтересованы” в предотвращении и урегулировании любых военных конфликтов