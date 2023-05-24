Пашинян: Армения и Азербайджан договорились на взаимной основе открыть коммуникации

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос сухопутного маршрута, связывающего другие районы Азербайджана с Нахчываном, не является отдельным вопросом повестки.

Он сказал в ходе правительственного часа в парламенте, что эта тема обсуждается в общей связке с разблокированием региональных коммуникаций.

По словам премьера, которые приводит “Спутник”, Армения и Азербайджан договорились на взаимной основе открыть коммуникации:

«В этом контексте прорабатывается идея строительства новых транспортных инфраструктур. Армения не брала на себя обязательств построить новые инфраструктуры, но готова рассмотреть и этот вариант».

Пашинян добавил, что позиция Армения основана на том, что все эти дороги должны действовать под суверенитетом тех стран, через которые они проходят.