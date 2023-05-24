Депутат Арсенян заявил, что нормализация отношений с Баку в интересах Армении

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Первоочередной задачей правящей силы является защита государственных интересов Армении, все остальные вопросы могут быть компонентами жизнедеятельности и политической повестки страны. Об этом заявил журналистам депутат от правящей фракции, крупный предприниматель Гурген Арсенян, комментируя заявление премьера Никола Пашиняна о признании Карабаха в составе Азербайджана. Арсенян отметил, что полностью поддерживает точку зрения главы правительства. Его слова приводит ереванский “Спутник”.

“Политические деятели получили от населения Армении мандат обслуживать государственные интересы страны. Любой деятель, который твердит, что государственные интересы Армении должны приноситься в жертву всем остальным вопросам повестки, ведет антигосударственную деятельность”, – сказал он в ответ на вопрос о недовольстве сепаратистами.

Депутата спросили, не армяне ли проживают в Карабахе. По его словам, в Карабахе проживают армяне, соотечественники, но армяне проживают и в Джавахке, Бейруте, Глендейле. Функции граждан Армении и политиков – защищать государство и его интересы.

По словам Арсеняна, армянское общество сейчас стоит перед исторической дилеммой, и нужно сделать выбор между “сердцем” и “умом”. Он считает, что государственные и национальные интересы иногда противоречат друг другу, и сейчас – такой момент. В таких ситуациях предпочтение нужно отдаваться государственным интересам.