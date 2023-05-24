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В Белом доме считают, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта

В Белом доме считают, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта несмотря на то, что нет договоренности с американским конгрессом по потолку государственного долга, передает РИА Новости.

«Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет», — сказала она журналистам, комментируя отсутствие договоренностей и разногласия между президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти по повышению потолка госдолга.

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