Путин заявил, что Россия пытается с помощью “спецоперации” прекратить войну

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Президент России Владимира Путин заявил, что Москва не начинала войну, а “пытается с помощью спецоперации прекратить ее”.

Об этом сообщает ТАСС.

«Девять лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью СВО пытается прекратить эту войну против нашего народа», — сказал президент РФ на церемонии награждения российских военных и чиновников.

Он отметил, что Россия переживает «нелегкие времена», но в данный момент “происходит мощный момент консолидации, есть желание укрепить основы духовность, создать условия развития экономики”.