В Турции произведен второй пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун» (фото и видео)

В Турции произведен второй тестовый пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун».
Пуск ракеты, разработанной компанией Roketsan при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации Турции, произведен 23 мая, в 06:44 по местному времени из района черноморского аэропорта Ризе-Артвин, передает “Анадолу”.
Первый пуск баллистической ракеты «Тайфун» был произведен из этого же района 18 октября 2022 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил тогда, что ракета пролетела расстояние в 561 км, а дальность поражения планируется довести до 1000 км.
Ракета «Тайфун», как ожидается, скоро поступит на вооружение, что значительно повысит потенциал сдерживания ВС Турции.
TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. 🇹🇷🚀
Başta @roketsan olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.👏🏻 pic.twitter.com/n5GYavmCwH
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 23, 2023