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В Турции произведен второй пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун» (фото и видео)

В Турции произведен второй пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун» (фото и видео)

В Турции произведен второй тестовый пуск отечественной баллистической ракеты «Тайфун».

Пуск ракеты, разработанной компанией Roketsan при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации Турции, произведен 23 мая, в 06:44 по местному времени из района черноморского аэропорта Ризе-Артвин, передает “Анадолу”.

Первый пуск баллистической ракеты «Тайфун» был произведен из этого же района 18 октября 2022 года. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил тогда, что ракета пролетела расстояние в 561 км, а дальность поражения планируется довести до 1000 км.

Ракета «Тайфун», как ожидается, скоро поступит на вооружение, что значительно повысит потенциал сдерживания ВС Турции.

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