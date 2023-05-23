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Валенсе приходится подрабатывать из-за маленькой пенсии

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Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсии. Об этом он сказал в интервью Super Express.

По его словам, он получает пенсию в размере около 11 тыс. злотых (€2,4 тыс.). «Но это только с недавнего времени, в течение полугода, до этого было 5-6 тыс.», — рассказал Валенса.

Однако ему все равно приходится подрабатывать, выступая по миру с лекциями, так как «все подорожало», признался он.

Экс-президент также материально помогает своим детям, хотя его дочери и сыновья «стали гораздо более самостоятельными» и его помощь носит разовый характер, добавил Валенса.

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