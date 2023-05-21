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Посла Швейцарии вызвали в МИД Ирана

midirana

Посол Швейцарии в Тегеране Надин Лозано была вызвана в МИД Ирана в воскресенье в связи с недавними публикациями на странице дипмиссии в Twitter, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, причиной вызова стали “вмешательство Швейцарии во внутренние дела Ирана, а также непрофессиональное использование посольством этой страны своей страницы в соцсетях для публикации фотографий с искаженным изображением флага Ирана”.

Посол была проинформирована о недовольстве и возражениях руководства исламской республики в связи с недавней публикацией диппредставительства в Twitter. В министерстве иностранных дел также отметили, что подобные действия посольства не соотносятся с дружественными отношениями, которые соединяют два государства.

В свою очередь посол заявила, что сообщит о прошедшем разговоре в МИД Швейцарии.

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