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Байден исключил объявление дефолта в США

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Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что исключает объявление о дефолте в стране, призвал Конгресс к работе над решением вопроса повышения лимита госдолга, сообщает Интерфакс.

“Дефолт недопустим. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит”, – заявил Байден на пресс-конференции в Хиросиме. При этом он признал, что консенсуса с республиканцами по ряду ключевых вопросов, связанных с данными проблемами, пока нет.

Президент также призвал Конгресс США продолжать работать над вопросом повышения лимита госдолга страны. В частности, он обратился к республиканцам в Конгрессе отступить “от своей крайней позиции”.

“Республиканцам пора признать, что двухпартийная сделка не может быть заключена исключительно на условиях их партии”, – сказал Байден.

Он добавил, что позднее в воскресенье по пути в Вашингтон он в очередной раз обсудит со спикером Палаты представителей, республиканцем Кевином Маккарти, вопрос лимита долга.

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