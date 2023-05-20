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СМИ: Украина может получить до 70 F-16

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Вероятнее всего, что странами, которые обеспечат Украину американскими истребителями F-16, будут Дания и Нидерланды, говорится в публикации Defense Express.

Журналисты подсчитали, что именно эти страны среди указанных в «коалиции истребителей», во-первых, имеют на вооружении F-16, а во-вторых – уже обновляют свой авиационный состав поколением F-35. Соответственно, смогут предоставить ВСУ самолеты без критической угрозы собственной обороноспособности.

В то же время, отмечают журналисты, США и Британия тоже играют важную роль: Лондон согласился обучать украинских пилотов, а Вашингтон может покрыть расходы на вооружение этих машин и запасных частей, которые «легко составляют 50% общего ценника».

Если брать только ресурс Нидерландов и Дании, то речь может идти об одной-двух эскадрильях от Нидерландов и одной от Дании, то есть всего от 24 до 36 машин с последующим постепенным расширением количества самолетов по мере прибытия из США новых F-35 и предельным общим показателем в 70 истребителей F-16, говорится в материале.

Количество единиц F-16 может и измениться, если к инициативе присоединятся и другие страны-операторы этих истребителей.

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