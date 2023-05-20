Дочь главы МИД РФ на грандиозной свадьбе в Грузии

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Дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (на фото слева) находится в Грузии. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arkhi. По его данным, семья главы МИД РФ приехала для участия “в грандиозной свадьбе в Кахети”.

По информации телеканала, женится брат российского предпринимателя Александра Винокурова, который приходится Лаврову зятем. Свадьбу решили справить в комплексе Kvareli Lake Resort. По этой причине два дня гостиница была закрыта для местных постояльцев и готовилась к приему россиян.

Официальные лица Грузии никак не комментируют эту ситуацию.

Винокурова находится под западными санкциями.