За сутки ВСУ уничтожили 670 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники

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Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 670 российских захватчиков. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 202 430 (+670) человек ликвидировано,

танков – 3781 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 7382 (+5) ед,

артиллерийских систем – 3229 (+19) ед,

РСЗО – 564 (+0) ед,

средства ПВО – 325 (+6) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32),

крылатые ракеты – 1011 (+0),

корабли /катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20) ед,

специальная техника – 423 (+4).