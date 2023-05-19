Фуат Октай заявил о необходимости принять решение по армяно-азербайджанскому вопросу

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Турция должна принять оперативное решение по таким вопросам, как ситуация между Арменией и Азербайджаном, российско-украинская война, ливийский и сирийские конфликты.

Данное заявление озвучил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью каналу Haberturk.

Фуат Октай заявил, что с этой точки зрения существующая в стране президентская система управления является наиболее эффективной, а вице-президентские обязанности, которые лидер оппозиции обещает своим партнерам в случае победы на выборах, создадут барьеры в системе государственного управления.

По его словам, в нынешней системе, хотя окончательное решение принимает глава государства, все процессы осуществляются на основе обсуждения.