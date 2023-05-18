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В НАТО подготовят план возможной войны с Россией

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На саммите НАТО в Вильнюсе представители военного блока примут секретные военные планы, в которых впервые после окончания холодной войны будет подробно описано возможное военное противостояние с Россией, передает Reuters.

Как отмечает агентство, после начала конфликта на Украине альянс пересмотрел свою политику по отношению к России, которую долгое время считал «не представляющей из себя экзистенциальной угрозы».

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любой момент», — заявил представитель НАТО, адмирал Роб Бауэр.

По его словам, на саммите в Вильнюсе НАТО также даст странам-членам военного блока рекомендации относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение. «Союзники будут точно знать, какие силы и средства необходимы, в том числе где, что и как развертывать», — подчеркнул глава НАТО Йенс Столтенберг.

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