Зеленский заявил в неспособности России «украсть Крым»

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России не удастся украсть ни Крым, ни какую-либо другую часть украинской земли. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в 79-ю годовщину депортации крымскотатарского народа в четверг, 18 мая.

Он напомнил, что сегодня вся Украина чтит память жертв депортации крымскотатарского народа, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида.

«Сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть в Крыму все, что говорило именно о нем. Почти половина этого народа испытала депортацию и издевательство», – заявил Зеленский.

Он отметил, что через годы «зло вернулось, чтобы так же уничтожать людей».

«Но в этот раз мы его уничтожим. Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни какую-либо другую часть нашего государства. Это наш с вами дом», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для освобождения из мест лишения свободы всех крымских татар, осужденных российским режимом – Наримана Джеляла, Сервера Мустафаева, Лении Умеровой и других.

Президент напомнил, что Украина на государственном и международном уровне продолжает вести работу по освобождению и полноценной реинтеграции Крыма.

«Когда мы создавали Крымскую платформу – этот центр нашей общей силы, – мы хотели, чтобы тема Крыма была в топе глобальной повестки дня. Сейчас все больше лидеров и государств осознают, что без возвращения Крыма не будет возвращения покоя международным отношениям и полной силы – международному праву», – подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что с целью подготовки к реинтеграции полуострова подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.