Первые модернизированные в Турции истребители F-16 переданы ВВС страны

Командованию ВВС Турции переданы первые истребители F-16, модернизированные усилиями отечественных компаний.
Об этом в Twitter сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Отечественный проект модернизации истребителей F-16 был инициирован Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции и получил название Özgür («Свободный»).
В рамках данного проекта на самолетах осуществлена замена радаров, систем управления, авионики и прочего оборудования, что позволило повысить срок эксплуатации F-16 Block 30 с 8 тыс. до 12 тыс. часов.
По данным «Анадолу», схожий процесс модернизации предусмотрен для самолетов F-16 версий Block 40 и 50. Тем самым, самолеты смогут использоваться до 2040-х годов.
Ключевым элементом модернизации стала интеграция в самолеты новой системы связи, распознающей другие самолеты в режиме «свой – чужой».
Savunma sanayiimizin yerli ve milli sistemlerle ÖZGÜR’leştirdiği ilk F-16’larımızı teslim ettik.
Bundan sonra F-16’larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecek. Türkiye Yüzyılı’na armağan olsun! pic.twitter.com/Xf4SktldYM
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 18, 2023