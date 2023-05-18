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Первые модернизированные в Турции истребители F-16 переданы ВВС страны

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Командованию ВВС Турции переданы первые истребители F-16, модернизированные усилиями отечественных компаний.

Об этом в Twitter сообщил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Отечественный проект модернизации истребителей F-16 был инициирован Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции и получил название Özgür («Свободный»).

В рамках данного проекта на самолетах осуществлена замена радаров, систем управления, авионики и прочего оборудования, что позволило повысить срок эксплуатации F-16 Block 30 с 8 тыс. до 12 тыс. часов.

По данным «Анадолу», схожий процесс модернизации предусмотрен для самолетов F-16 версий Block 40 и 50. Тем самым, самолеты смогут использоваться до 2040-х годов.

Ключевым элементом модернизации стала интеграция в самолеты новой системы связи, распознающей другие самолеты в режиме «свой – чужой».

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