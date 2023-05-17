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Захарова анонсировала переговоры Байрамова и Мирзояна в Москве

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19 мая в Москве пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.

«19 мая в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана и министром иностранных дел республики Армения», – заявила М.Захарова.

Она отметила, что отдельно пройдут двусторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору. По ее словам, главы внешнеполитических ведомств рассмотрят перспективы нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом динамичной обстановки в регионе.

Официальный представитель МИД России сказала, что состоится предметное обсуждение реализации являющихся основой для этого трехстороннего процесса трехсторонние договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, включая разблокирование экономических и транспортных связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между странами, а также контакты по линии общественности, экспертов и парламентариев.

«В ходе раздельных встреч Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами запланирован также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Мы рассчитываем, что предстоящие контакты будут способствовать продвижению Баку и Еревана в урегулировании спорных вопросов, поиску взаимоприемлемых развязок и в целом повышению доверия между сторонами, укреплению стабильности на Южном Кавказе», – отметила М.Захарова.

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