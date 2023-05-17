В Гяндже обнаружено тело родственника Фатали Хана Хойского

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В Гяндже в одной из квартир по адресу улица Азиза Алиева, дом 5, обнаружено тело Азада Джафар оглу Хана Хойского, 1948 года рождения, внука племянника одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Фатали Хана Хойского.

На основании обращения соседей к указанному адресу прибыли спасатели Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Они вскрыли дверь в квартире и обнаружили там труп мужчины, уточняет «Репорт».

Было установлено, что это А.Хан Хойский.

Отметим, что Азад Хан Хойский является внуком Амираслана Хана Хойского, племянника Фатали Хана Хойского, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики.

Доктор исторических наук, профессор Азад Хан Хойский был награжден юбилейной медалью «100-летие Азербайджанской Демократической Республики (1918-2018)».