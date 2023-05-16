Турецкий парламент временно возглавит Бахчели

168 Просмотров

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели станет временным председателем Великого Национального собрания Турции.

С данным заявлением в совместном прямом эфире «CNN Türk» и «Channel D» выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что Бахчели принял предложение.

Эрдоган также исключил возможность досрочных выборов.

По его словам, если во 2-м туре президентских выборов победит оппозиционный кандидат, досрочные выборы будут невозможны, так как возглавляемый им правящий «Республиканский союз» на выборах 14 мая получил большинство в парламенте.