Турецкий парламент временно возглавит Бахчели

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели станет временным председателем Великого Национального собрания Турции.
С данным заявлением в совместном прямом эфире «CNN Türk» и «Channel D» выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он добавил, что Бахчели принял предложение.
Эрдоган также исключил возможность досрочных выборов.
По его словам, если во 2-м туре президентских выборов победит оппозиционный кандидат, досрочные выборы будут невозможны, так как возглавляемый им правящий «Республиканский союз» на выборах 14 мая получил большинство в парламенте.