Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

Подсчитаны ежедневные траты России на войну с Украиной

razgrom34

Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, к началу мая превысили 3 трлн рублей. Такую оценку со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» приводит Янис Клюге, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности.

По данным Минфина РФ, только по открытым статьям в разделе «национальная оборона» бюджет потратил 789,8 млрд рублей по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы — 3 трлн рублей, из которых 80% (2,4 трлн рублей) достается военным, указывает Клюге.

Таким образом, в среднем каждый месяц боевых действий обходится бюджету примерно в 720 млрд рублей. Это два годовых бюджета богатых регионов, таких как Ямало-Ненецкий или Ханты-Манийский автономные округа (330 млрд рублей), или 8 годовых бюджетов бедных субъектов, таких как Брянская или Владимирская области (90 млрд рублей).

Ежедневно военная машина «съедает» порядка 30 млрд рублей — сумму, сопоставимую с той, что беднейшие регионы собирают в казну за год. Например, доходы Еврейской автономной области в 2023 году заложены на уровне 19,3 млрд рублей, Калмыкии — 24,9 млрд рублей, Ингушетии — 35,9 млрд рублей.

В бюджет-2023 Минфин заложил 5 трлн рублей по статье «национальная оборона», и к середине мая уже израсходовал две трети этой суммы, указывает Клюге. Военные траты втрое превысили ассигнования на поддержку национальной экономики и в 6 раз — сумму, которая была выделена на образование и здравоохранение из федеральной казны.

В январе и феврале вливания в армию и оборонные заводы, которым поручено резко нарастить выпуск снарядов танков и ракет, достигали почти триллиона рублей в месяц, следует из данных Минфина (полные суммы с учетом «закрытых» статей ведомство опубликовало лишь за два месяца 2023 года). По сравнению с теми же месяцами 2022 года, когда армия стояла на украинской границе и готовилась к вторжению, а российские чиновники отрицали планы начать войну, оборонные расходы стали больше на 282%.

Часть расходов — это авансовые платежи предприятиям ВПК, от которых президент Владимир Путин потребовал производить больше оружия и срочно улучшить его характеристики.

«У нас нет никаких ограничений по финансированию», — обещал он на коллегии Минобороны в конце декабря. Как итог, бюджет резко наращивает расходы, в то время как ситуация с доходами становится хуже: реки сырьевой ренты обмелели из-за санкций и отключения газа европейским странам, а ненефтегазовые доходы проседают на фоне рецессии в экономике.

По данным Минфина, за январь–апрель поступления в казну налогов от нефти и газа схлопнулись вдвое, совокупные доходы упали на 22%, а дефицит достиг 3,4 трлн рублей, превысив план на весь год.

При этом только за апрель дыра в казне превысила триллион рублей, а спад нефтегазовых доходов ускорился до 64% после 43–46% в январе–марте.

Теги:
Из этой рубрики
ukraina333
Мир

В Украине объявлена воздушная тревога

2023/05/17, 00:56
razgrom34
Мир

Подсчитаны ежедневные траты России на войну с Украиной

2023/05/17, 00:31
kadiro
Мир

Буданов считает Кадырова наркоманом

2023/05/16, 23:20
baxceli
Мир

Турецкий парламент временно возглавит Бахчели

2023/05/16, 22:57
opros
Мир

Опрос: в приграничных инцидентах армяне винят свои власти, Россию и росмиротворцев

2023/05/16, 21:44
tbilisi protest
Мир

В Тбилиси вновь протестуют против авиасообщения с Россией

2023/05/16, 20:54
chubays2222
Мир

Чубайс опроверг слухи о получении постоянных израильских документов (обновлено)

2023/05/16, 20:12
bidanov
Мир

«Мы достали многих». В Киеве признали ликвидацию кремлевских пропагандистов

2023/05/16, 18:26
borrel3
Мир

Борель высказался о выборах в Турции

2023/05/16, 18:01