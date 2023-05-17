Подсчитаны ежедневные траты России на войну с Украиной

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Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, к началу мая превысили 3 трлн рублей. Такую оценку со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет» приводит Янис Клюге, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности.

По данным Минфина РФ, только по открытым статьям в разделе «национальная оборона» бюджет потратил 789,8 млрд рублей по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы — 3 трлн рублей, из которых 80% (2,4 трлн рублей) достается военным, указывает Клюге.

Таким образом, в среднем каждый месяц боевых действий обходится бюджету примерно в 720 млрд рублей. Это два годовых бюджета богатых регионов, таких как Ямало-Ненецкий или Ханты-Манийский автономные округа (330 млрд рублей), или 8 годовых бюджетов бедных субъектов, таких как Брянская или Владимирская области (90 млрд рублей).

Ежедневно военная машина «съедает» порядка 30 млрд рублей — сумму, сопоставимую с той, что беднейшие регионы собирают в казну за год. Например, доходы Еврейской автономной области в 2023 году заложены на уровне 19,3 млрд рублей, Калмыкии — 24,9 млрд рублей, Ингушетии — 35,9 млрд рублей.

В бюджет-2023 Минфин заложил 5 трлн рублей по статье «национальная оборона», и к середине мая уже израсходовал две трети этой суммы, указывает Клюге. Военные траты втрое превысили ассигнования на поддержку национальной экономики и в 6 раз — сумму, которая была выделена на образование и здравоохранение из федеральной казны.

В январе и феврале вливания в армию и оборонные заводы, которым поручено резко нарастить выпуск снарядов танков и ракет, достигали почти триллиона рублей в месяц, следует из данных Минфина (полные суммы с учетом «закрытых» статей ведомство опубликовало лишь за два месяца 2023 года). По сравнению с теми же месяцами 2022 года, когда армия стояла на украинской границе и готовилась к вторжению, а российские чиновники отрицали планы начать войну, оборонные расходы стали больше на 282%.

Часть расходов — это авансовые платежи предприятиям ВПК, от которых президент Владимир Путин потребовал производить больше оружия и срочно улучшить его характеристики.

«У нас нет никаких ограничений по финансированию», — обещал он на коллегии Минобороны в конце декабря. Как итог, бюджет резко наращивает расходы, в то время как ситуация с доходами становится хуже: реки сырьевой ренты обмелели из-за санкций и отключения газа европейским странам, а ненефтегазовые доходы проседают на фоне рецессии в экономике.

По данным Минфина, за январь–апрель поступления в казну налогов от нефти и газа схлопнулись вдвое, совокупные доходы упали на 22%, а дефицит достиг 3,4 трлн рублей, превысив план на весь год.

При этом только за апрель дыра в казне превысила триллион рублей, а спад нефтегазовых доходов ускорился до 64% после 43–46% в январе–марте.