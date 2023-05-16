В Академии МЧС организованы курсы для офицеров из Катара (фото)

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С 15 мая в Академии МЧС Азербайджана стартовали учебные курсы по управлению чрезвычайными ситуациями для группы офицеров из Катара.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В курсах, которые продлятся до 27 мая, принимают участие 10 катарских офицеров.

Целью организации курсов является повышение уровня знаний кадровых офицеров по управлению, принятию и исполнению решений в сфере управления чрезвычайными ситуациями.

Отметим, что курсы, состоящие из теоретической и практической частей, проводятся профессиональным преподавательским составом Академии МЧС Азербайджана. Офицерам, успешно прошедшим курсы, будут выданы соответствующие международные сертификаты.

Курсы были организованы в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве в сфере управления чрезвычайными ситуациями между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар», подписанным в Дохе 20 октября 2014 года.