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В России стартуют новые правила: «Сам убил — сам же и похорони»!

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Верховный суд России обязал осужденных за убийство оплачивать похороны и поминки на 9-й и 40-й дни своих жертв. Об этом говорится в определении коллегии суда по уголовным делам, передает РИА Новости.

Отмечается, что суд рассмотрел кассационную жалобу матери молодого человека, погибшего в драке. Согласно материалам дела, ее сына несколько раз ударили и толкнули, в результате падения молодой человек получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), назначил ему ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, а также обязал выплатить матери погибшего 1 млн рублей компенсации морального вреда и более 1,2 млн рублей расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки (в день похорон, на 9-й и 40-й дни).

Впоследствии суды значительно снизили указанные суммы, посчитав, что «суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по непосредственному погребению тела». В итоге мать погибшего обратилась с жалобой к Верховному суду РФ.

Верховный суд указал, что такие расходы необходимы при совершении обрядовых действий по захоронению в соответствии с обычаями и традициями, которые документально подтверждены в ходе судебного разбирательства. В итоге решение о снижении компенсации было отменено и направлено на пересмотр.

Ранее сообщалось, что глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев призвал реже производить аресты по уголовным делам.

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