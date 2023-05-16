В Армении подтвердили, что не получили от России оплаченное вооружение

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МИД Армении подтвердил заявление секретаря Совбеза Армена Григоряна, что Ереван не получил российское вооружение, за которое было заплачено.

«Вооружение действительно не прибыло в Армению, выплаты по нему были совершены. Работа над этим ведется на основе положений договора о покупке. Добавить к этому что-либо не могу», — заявил журналистам в парламенте замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, передает Sputnik Армения.

На вопросы о причинах задержки с поставками Сафарян отвечать не стал, призвав уточнить вопрос у соответствующего ведомства (министерства обороны) – если с их стороны последуют заявления об этом.

Ранее Армен Григорян заявил, что Армении нужны новые поставки вооружения, так как страна не получила «то, что заказала и за что заплатила России».