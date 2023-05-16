Мария Захарова: Гейдар Алиев связывает Россию и Азербайджан

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Гейдар Алиев связывает Россию и Азербайджан, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на официальном приеме, посвященном 100-летию Гейдара Алиева.

«Когда спрашивают, что связывает Россию и Азербайджан, обычно перечисляют политические отношения высокого уровня, гуманитарные и культурные связи, нашу совместную историю. А я бы сказала, что конкретным воплощением всего этого является Гейдар Алиев. Если взять его судьбу, то невозможно отделить его жизненный путь и профессиональные достижения от судьбы как Азербайджана, так и России. Знаете, в эти дни мы многое вспомнили о Гейдаре Алиеве. Мы вспомнили его работу в должности одного из руководителей Советского Союза, его вклад в развитие регионов страны. Величие Гейдара Алиева заключалось и в том, что он воспитал сына, который повторил и продолжил его путь. Были достойнейшие, профессиональные люди, творившие историю. Но не всем было суждено приумножить историю вместе с сыном. На мой взгляд, именно этот момент является истинным показателем его величия», — цитирует Захарову АПА.