Госдеп США оценил встречу Алиева, Пашиняна и Мишеля в Брюсселе

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Госдеп США прокомментировал состоявшуюся в Брюсселе встречу лидеров Евросоюза, Азербайджана и Армении.

«У меня нет никаких дополнительных оценок по этому поводу. Надеюсь, что обе стороны говорят о новшествах. Очевидно, что США не являются стороной в этих переговорах. Но как продолжение переговоров, которые мы провели в Арлингтоне, считаем, что эта встреча также является важным шагом вперед, поскольку мы продолжаем приходить к выводу, что между этими двумя странами возможен прочный мир», — сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель на брифинге, отвечая на вопрос, оправдала ли эта встреча ожидания США.