Будапешт выступил против выделения Киеву €500 млн военной помощи

65 Просмотров

Будапешт заблокировал выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Об этом в понедельник сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

По его данным, Венгрия, предположительно, потребовала, чтобы фонд в будущем играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева.

ЕФМ возмещает государствам-членам, которые предоставили Украине военное снаряжение, обычно в размере 50%, но фиксированного стандарта не существует.