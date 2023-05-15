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Будапешт выступил против выделения Киеву €500 млн военной помощи

vengria

Будапешт заблокировал выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Об этом в понедельник сообщило итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник.

По его данным, Венгрия, предположительно, потребовала, чтобы фонд в будущем играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева.

ЕФМ возмещает государствам-членам, которые предоставили Украине военное снаряжение, обычно в размере 50%, но фиксированного стандарта не существует.

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