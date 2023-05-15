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Ереван не намерен нарушать антироссийские санкции, заявил Пашинян

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Армения развивает тесные торгово-экономические отношения с Россией, будучи членом Евразийского экономического союза, однако переходить красные линии в виде санкций не будет. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в интервью чешскому изданию Respekt, объясняя рекордный рост товарооборота с РФ.

Глава правительства подчеркнул, что после украинских событий логистические цепочки в мире перестали действовать, и многие товары, которые раньше поставлялись в Россию напрямую, теперь поступают туда через Армению, Казахстан и другие страны. Речь, например идет о спиртных напитках, не подпавших под санкции. До февраля 2022 года они поставлялись через Польшу и Беларусь, теперь идут через Армению. Проблема в том, что значительная часть перевозчиков отказывается напрямую сотрудничать с российским рынком. Российские компании-перевозчики в свою очередь не могут доставить эти товары в Польшу. Именно поэтому возникли новые логистические маршруты, в том числе через армянскую территорию.

Однако в том, что касается санкционных товаров, Армения стремится быть максимально прозрачной. Она взаимодействует с США, ЕС и даже самой Россией.

«Мы являемся членами ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес хочет участвовать в тех проектах, которые разрабатывались в последнее время. Там, где есть свободные ниши, мы с радостью заполняем потребности на российском рынке. Однако санкции – наши красные линии», — добавил Пашинян.

Армянская сторона четко заявляет российским партнерам, что не хочет наносить ущерба России, но и сама не может позволить себе попасть под санкции.

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