Что пообещал Пашинян Алиеву и Мишелю?

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вчерашних переговорах в Брюсселе попросил время для подготовки армянской общественности к новым реалиям. Речь, по данным армянских источников, идет об официальном признании территориальной целостности Азербайджана (подразумевает признание суверенитета Баку над Карабахом) и запуске Зангезурского коридора.

Правда, как пишет журналист Наири Охикян, армянский премьер попросил не называть соглашение «коридором», чтобы ему «легче было убедить армянскую общественность не бунтовать».

Касаясь Карабаха, Пашинян также обещал подготовить армянскую общественность к постепенному, «мягкому переходу к новым реалиям» и убедить армян в Ханкенди сотрудничать с Баку.

Кроме того, он пообещал председателю Совета Европы Мишелю, что вскоре начнет процесс выхода Армении из ОДКБ.