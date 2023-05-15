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Мусабеков — о переговорах Алиев-Пашинян в Брюсселе

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В Брюсселе возобновились армяно-азербайджанские переговоры на высшем уровне при посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля. Эта встреча станет продолжением недавнего 4-дневного переговорный раунд глав МИД Азербайджана и Армении, организованного Госсекретарем США Блинкиным в Арлингтоне. Некоторые из числа наших нетерпеливых сограждан высказывают критические замечания в связи с тем, что власти страны затягивают переговоры и излишнее цацкаются с армянами, призывая пустить в дело «железный кулак».

Об этом в своем Facebook написал депутат парламента, политолог Расим Мусабеков.

«Выдержка не самая сильная сторона азербайджанского характера, но, к счастью, ею в полной мере обладал наш общенациональный лидер Гейдар Алиев, а ныне проявляет президент Ильхам Алиев. В этой связи приведу китайские стратагемы, которые гласят, что «высшее мастерство подобно тому, как течет вода», то есть плавно и неуклонно, а «идеальная победа достигается без вступления в военные действия». Мы долгие десятилетия готовились к войне за освобождение оккупированных территорий и одержали победу в 44-дневной войне 2020 года. Теперь же настойчиво продвигаем дипломатическое закрепление ее победных итогов мирным договором, основанном на базовых принципах международного права», — отметил он.

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