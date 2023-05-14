Кристофер Каволи: Российская армия остается боеспособной силой

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Те, кто считает, что Россия истощила свои силы в украинской войне, глубоко ошибаются, заявил командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

По его мнению, российская армия остается боеспособной силой:

«В реальности не все так просто. Да, у сухопутных войск есть большие проблемы. Они потеряли много людей, много вооружений и военной техники. Но с другой стороны, они и получили много людей. Сухопутные силы России сейчас больше, чем они были в начале конфликта. ВВС потеряли меньше сотни истребителей и бомбардировщиков, еще около тысячи осталось. Флот почти не пострадал, кибернетические войска не пострадали, космические силы не пострадали».