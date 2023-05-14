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В Таиланде завершилось голосование на парламентских выборах

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Голосование на первых за четыре года парламентских выборах официально завершилось в воскресенье в Таиланде. Как сообщил журналистам председатель избиркома Иттхипхон Бунпраконг, предварительные результаты подсчета голосов будут известны не раньше 22:00 по местному времени (19:00 GMT+4). Между тем официальные результаты будут объявлены в течение 60 дней после выборов, сообщает ТАСС.

По завершении голосования на избирательных участках начнется обработка бюллетеней. После этого результаты направят в центры сбора голосов, где они будут суммироваться и записываться в базу данных. Затем результаты передадут в Государственный институт больших данных для дальнейшей публикации. Подсчеты будут производиться вместе с бюллетенями, которые были поданы 7 мая во время предварительного голосования.

Политические аналитики выделяют три основные партии, среди которых может быть распределена большая часть голосов — «Для тайцев» («Пхыа Тхаи») с дочерью бывшего главы правительства Таксина Чинавата Пхетхонгтхан Чинават в качестве кандидата в премьеры, «Движение вперед» с Питой Лимчароенратом и «Объединенная таиландская нация» с действующим премьером Праютом Чан-Очей. Все три кандидата в воскресенье посетили избирательные участки, где проголосовали. Избирком ожидает, что явка по итогам этих выборов составит в районе 80%.

В воскресенье по всему Таиланду состоялись первые за четыре года парламентские выборы. Порядка 6,6 тыс. кандидатов от 70 партий были допущены избиркомом до голосования. Вместе с тем ряд претендентов от политических объединений, которые пройдут в парламент, позже поборется за пост премьера. Правом голоса в Таиланде, население которого составляет 66,09 млн человек, обладают 52,2 млн человек.

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьером. В 2017 году основной закон страны установил восьмилетнее ограничение работы главы правительства. 24 марта 2019 года прошли первые за семь лет парламентские выборы. 5 июня того же года Чан-Оча сохранил пост премьера, поскольку за его кандидатуру проголосовало большинство парламентариев страны.

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