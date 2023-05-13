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Швейцария дала зеленый свет на поставки военной техники в Украину

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Комиссия по политике безопасности Нацсовета и комиссия Совета кантонов Швейцарии допустили экспорт и перепродажу оружия в третьи страны.

Об этом сообщает телеканал Euronews со ссылкой на правительство страны.

«Две палаты швейцарского парламента <…> проголосовали за внесение поправок», — указывается в статье.

В материале говорится, что парламенту будет необходимо разработать соответствующий законопроект, а поправки разрешено внести задним числом.

По информации телеканала, это позволит в будущем перебрасывать военную технику и оружие в Украину. В настоящее время Швейцария запрещает поставлять вооружение в зоны боевых действий, даже при условии его покупки, так как страны подписывают декларацию о нереэкспорте.

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