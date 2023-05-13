Республиканцы требуют, чтобы Байден прошел тест на поверку умственных способностей

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Более 60 членов Республиканской партии США потребовали от лидера США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В ином случае его призывают отказаться от участия в предвыборной гонке, сообщает телеканал Fox News.

Республиканец, бывший врач Белого дома Ронни Джексон рассказал о беспокойстве конгрессменов из-за когнитивного состояния американского лидера и сомнениях в том, что он сможет возглавлять страну в течение еще одного срока.

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», — сказано в письме законодателей.

Отмечается, что за то время, пока Байден был президентом, он прошел два медицинских осмотра, которые не выявили у него проблем со здоровьем. Однако, несмотря на это, ему указали на то, что он либо не проходил проверку умственных способностей, либо результаты проверки скрывают от общественности.