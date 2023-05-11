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В России не верят в перехват «Кинжала» Украиной

kinjal

Украина не могла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданных ей ЗРК Patriot, это «очередной вброс», сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в Минобороны России.

«Вброс о том, что якобы был перехвачен «Кинжал», — попытка выдать желаемое за действительное», — заявил собеседник ТАСС.

По словам источника, скорость полета ракеты «Кинжал» превышает предельные боевые режимы поставленных Западом Киеву зенитных ракетных комплексов, включая Patriot. «Кроме того, осуществляемый «Кинжалом» на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами», — подчеркнул он.

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