Малайзия уступит Азербайджану космическую орбиту

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Малайзия откажется от позиции на орбите в пользу Азербайджана.

Об этом сказал председатель правления «Азеркосмос» Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта «О космической деятельности» на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Азербайджан находится на орбите на позиции 46 градусов. Правительство Малайзии подало заявку на этот меридиан еще в 90-х годах. То есть Азербайджан и Малайзия делят этот меридиан», — отметил Асадов.

По его словам, в результате благоприятного сотрудничества Малайзия решила передать этот ресурс Азербайджану. «До конца текущего года этот процесс будет завершен. После этого мы можем при желании запустить 4-6 спутников», — сказал Асадов.