«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Рогозин заявил, что России нужна вторая волна мобилизации или армия из добровольцев

rogozin2 1

В России нужно провести вторую волну мобилизации. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять», — сказал он.

В то же время, по словам Рогозина, мобилизация не понадобится, если набрать необходимое число добровольцев.

«У нас есть колоссальный резерв, который помог бы избежать второй волны мобилизации. Это добровольцы. Я как раз имею отношение к этой добровольческой армии. Наши отряды входят в соответствующие полки, дивизии армии России. Но нас на самом деле нужно было собрать в рамках единой добровольческой русской армии. И дать нам тот участок фронта, который сочтет [нужным] командование. Люди, которые добровольно идут на фронт, — это офицеры, это военнослужащие, которые служили в армии России. Это самые мотивированные люди», — сказал экс-глава Роскосмоса.

Теги:
Из этой рубрики
samolet 1
Мир

ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию

2023/05/11, 14:49
Screenshot 69
Мир

Зеленский заявил, что удары по Кремлю дронами организовала Россия

2023/05/11, 14:48
c7d6fd2a6cd93dd1608205415
Мир

Песков о возобновлении дипотношений с Грузией

2023/05/11, 14:34
photo 2023 05 11 14 13 16
Мир

В центре Милана прогремел взрыв (видео)

2023/05/11, 14:19
135af9ad5bf31afff53d46f51ea75895
Мир

Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow

2023/05/11, 13:34
rogozin2 1
Мир

Рогозин заявил, что России нужна вторая волна мобилизации или армия из добровольцев

2023/05/11, 12:47
2023 01 11T150935Z 118920526 RC2FOY9O8K6V RTRMADP 3 UKRAINE CRISIS POLAND LITHUANIA pic4 zoom 1500x1500 25105
Мир

Зеленский: Украина может победить до начала выборов в США

2023/05/11, 12:24
WhatsApp
Мир

Google признал, что WhatsApp прослушивает пользователей

2023/05/11, 12:12
zelen41
Мир

Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением

2023/05/11, 12:00