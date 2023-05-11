Рогозин заявил, что России нужна вторая волна мобилизации или армия из добровольцев

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В России нужно провести вторую волну мобилизации. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять», — сказал он.

В то же время, по словам Рогозина, мобилизация не понадобится, если набрать необходимое число добровольцев.

«У нас есть колоссальный резерв, который помог бы избежать второй волны мобилизации. Это добровольцы. Я как раз имею отношение к этой добровольческой армии. Наши отряды входят в соответствующие полки, дивизии армии России. Но нас на самом деле нужно было собрать в рамках единой добровольческой русской армии. И дать нам тот участок фронта, который сочтет [нужным] командование. Люди, которые добровольно идут на фронт, — это офицеры, это военнослужащие, которые служили в армии России. Это самые мотивированные люди», — сказал экс-глава Роскосмоса.