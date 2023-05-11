Политолог Мамедов: Не в интересах Москвы какой-либо мирный процесс между Баку и Ереваном

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Довольно непростая, и можно сказать, запутанная ситуация сложилась вокруг основной тематики региона Южного Кавказа. Речь, конечно же, идет о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, без наличия которого говорить о мире и стабильности в регионе не приходится.

В то время, как Баку прилагает все усилия для окончательного завершения застарелого армяно-азербайджанского конфликта, официальный Ереван предпочитает занять позицию увиливания от конкретики, что негативно отражается на самом процессе.

Так, после переговоров в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении, азербайджанский министр Джейхун Байрамов заявил: «Баку и Ереван добились прогресса в переговорах, прошедших в США. Состоялись довольно интенсивные обсуждения по мирному соглашению, которые охватывали ряд пунктов и важных моментов. Мы сделали еще один шаг вперед».

В свою очередь, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выступил с заявлением, в котором отметил, что «прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном отсутствует».

Создается впечатление, что армянская сторона, ведя переговоры, нацелена лишь на затягивание времени в данном вопросе. Чего же хочет капитулированная Армения? Своими мыслями по данному вопросу в беседе с Minval.az поделился азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

«Армянская позиция полна сумбурности, и причина в том, что стратегия противной стороны заключалась в том, чтобы отсрочить на долгий срок принятие решений по вопросу мирного соглашения.

В отличие от Еревана, Баку, как на российской платформе, так и на американо-европейской площадке, стремится к решению проблемы в кратчайшие сроки.

Что касается заявлений официальных лиц Армении о проблемных моментах в переговорном процессе, то они вполне понятны. Дело в том, что нюансы, которые для армянской стороны являются приоритетными, как, к примеру, обсуждение прав и безопасности армян Карабахского региона на международной платформе, не нашли свое отражение в азербайджанском варианте мирного договора», — сказал он.

Фархад Мамедов также выразил свое отношение по поводу того, как на чужую переговорную площадку отреагирует Россия, которая долгое время считала себя монопольной силой в регионе.

«Я считаю, что не в интересах Москвы какой-либо мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Помнится, что 2021 год был годом монопольного посредничества России, которое не дало никаких результатов.

И если тогда Москва желала видеть армяно-азербайджанскую проблему в подвешенном состоянии, где она могла выступать в роли модератора, то война в Украине наглядно показала, что у Кремля нет достаточных ресурсов для нормализации отношений между Армений и Азербайджаном», — подчеркнул политолог.

Наш собеседник также затронул вопрос политического веса западной площадки по данной тематике. «Вашингтон и Брюссель в данном вопросе ориентируются на достижение конкретных решений. В идеале – это подписание большого мирного соглашения. Но если не получается договориться по каким-то узловым вопросам, то приоритетом является межгосударственная повестка, в которой отражены взаимные обязательства, в частности, вопрос о взаимном признании территориальной целостности», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, если Москва недовольна активностью Запада, то Кремль должен выступить с собственной инициативой. «Но возобновление инициативы Москвы должны соответствовать реалиям «на земле». И при этом должны быть сделаны выводы, почему за прошедшие два года инициативы России не были приняты ни Баку, ни Ереваном. К примеру, предложение Москвы оставить на потом вопрос статуса так называемого Нагорного Карабаха, что было отвергнуто Азербайджаном», — сказал он.

Фархад Мамедов также отметил, что, сегодня Россия мыслит лекалами 90-ых годов, и считает, что лишь военное присутствие в регионе является основой для предсказуемости для Москвы.

«В Москве не рассматриваются ни гуманитарные, не экономические составляющие в регионе Южного Кавказа. А тем временем, к примеру, внешнеторговый оборот России с Азербайджаном увеличился на 20 процентов, с Грузией – на 50 процентов, а с Арменией – почти на 100 процентов.

То есть, сегодня, когда Россия воюет в Украине, Южный Кавказ не стал для Москвы вторым фронтом. И Кремлю с учетом вышеизложенных факторов пора бы понять, что не одними «сапогами» решаются вопросы предсказуемости стран Южного Кавказа для Российской Федерации. И я считаю, что данные реалии должны оценить в Москве», — заключил Фархад Мамедов.

Фарид Теймурханлы