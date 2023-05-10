Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле

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Отсутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле 9 мая связано с мероприятиями, посвященными Дню Победы, в Минске.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись говорить о здоровье белорусского лидера.

«Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича», — сказал Песков, отвечая на вопрос, связано ли отсутствие Лукашенко на завтраке с состоянием его здоровья.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что у Лукашенко «были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать».