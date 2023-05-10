«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

На параде Победы рядом с Путиным сидели бывшие чекисты, не воевавшие на фронте

photo 2023 05 10 11 37 04

Ветераны, которые сидели рядом с Владимиром Путиным на параде Победы 9 мая на Красной площади, не принимали участия в сражениях Великой Отечественной войны против фашистских войск. На самом деле это бывшие сотрудники НКВД и КГБ, утверждает «Агентство».

Как выяснили журналисты, по правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. Он записался в армию добровольцем в 1942 году, но на фронт не попал. В 1944-м после окончании школы снайперов его отправили в составе НКВД во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины».

По левую руку от президента находился 88-летний Геннадий Зайцев, родившийся в 1934 году. Он был призван на военную службу в 1953 году, после чего остался в армии и через шесть лет начал служить в КГБ. В 1968 году Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов. Так, он руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции «Дунай», под его командованием было захвачено здание МВД в Праге. В 1970-х Зайцев возглавил антитеррористическую группу «Альфа».

Теги:
Из этой рубрики
xlu7ufm6ckGFB64HeE7YG0trILJervyhRoRUITr6
Мир

В Грузии презентовали главный туристический портал

2023/05/10, 13:18
Screenshot 147 1
Мир

У памятника Жукову в Казахстане 9 мая установили унитаз (фото)

2023/05/10, 12:59
photo 2023 05 10 11 37 04
Мир

На параде Победы рядом с Путиным сидели бывшие чекисты, не воевавшие на фронте

2023/05/10, 11:57
zalujniy3
Мир

Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО

2023/05/10, 11:39
su 24
Мир

В России неизвестные пытались сжечь СУ-24

2023/05/10, 11:27
how to delete twitter today main 180914
Мир

Маск анонсировал видео- и аудио звонки в Twitter

2023/05/10, 10:43
aleksandr lukashenko na parade v moskve 9 maya 2023 goda
Мир

Состояние Лукашенко ухудшилось (видео)

2023/05/10, 10:27
Screenshot 2 2
Мир

Пашинян не задекларировал дорогие часы

2023/05/10, 10:19
1046051491 0 320 3072 2048 1920x0 80 0 0 d128c0e2874844522c1694bf25573386
Мир

Британская разведка объяснила скромность парада в Москве

2023/05/10, 10:14