Британская разведка объяснила скромность парада в Москве

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Ежегодный российский Парад Победы на Красной площади 9 мая высветил проблемы с техникой и стратегическими коммуникациями, с которыми военные сталкиваются через 15 месяцев после начала войны в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, в параде приняли участие более 8000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными формированиями и курсантами военных учебных заведений. Из соединений регулярных войск были только контингенты железнодорожных войск и военной полиции. Единственным танком на параде был старинный Т-34.

По данным британской разведки, несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники.

«Власти, вероятно, воздержались от этого, потому что хотят избежать внутренней критики по поводу приоритета парадов над боевыми действиями», — отмечают в Минобороны Британии.