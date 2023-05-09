Ушла из жизни бразильская рок-певица

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Бразильская рок-певица и композитор Рита Ли умерла в возрасте 75 лет в понедельник. Об этом во вторник сообщил портал G1 со ссылкой на заявление семьи певицы.

«Сообщаем о смерти Риты Ли в ее резиденции в Сан-Паулу, столице [Бразилии] вчера поздно вечером», — цитирует портал сообщение семьи певицы.

Как сообщает G1, у Ли в 2021 году был диагностирован рак легких.

Ли получила известность в 1960-1970-х годах благодаря группе Os Mutantes, которая была основана певицей вместе с Арнальдо Баптиста и Серхио Диасом. В 2001 году Ли получила Latin Grammy за «Лучший рок-альбом на португальском языке», который назывался «3001», сообщает портал.