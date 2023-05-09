«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Культура

Ушла из жизни бразильская рок-певица

rita li

Бразильская рок-певица и композитор Рита Ли умерла в возрасте 75 лет в понедельник. Об этом во вторник сообщил портал G1 со ссылкой на заявление семьи певицы.

«Сообщаем о смерти Риты Ли в ее резиденции в Сан-Паулу, столице [Бразилии] вчера поздно вечером», — цитирует портал сообщение семьи певицы.

Как сообщает G1, у Ли в 2021 году был диагностирован рак легких.

Ли получила известность в 1960-1970-х годах благодаря группе Os Mutantes, которая была основана певицей вместе с Арнальдо Баптиста и Серхио Диасом. В 2001 году Ли получила Latin Grammy за «Лучший рок-альбом на португальском языке», который назывался «3001», сообщает портал.

Теги:
Из этой рубрики
rita li
Культура

Ушла из жизни бразильская рок-певица

2023/05/09, 22:27
photo 2023 05 09 20 03 12
Культура

На Джыдыр дюзю прошел концерт фестиваля «Харыбюльбюль» (фото)

2023/05/09, 20:23
evro
Культура

Сегодня состоится первый полуфинал конкурса «Евровидение-2023»

2023/05/09, 15:22
xaribulbul 090523
Культура

В Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль»

2023/05/09, 10:34
bratya
Культура

Представители Азербайджана на Евровидении встретились с фанатами в Ливерпуле

2023/05/06, 18:45
64549b7ab474364549b7ab4744168326642664549b7ab474164549b7ab4742
Культура

В Шуше пройдет Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль»

2023/05/05, 11:16
golivud
Культура

В Голливуде сценаристы объявили забастовку

2023/05/02, 19:28
evrovidenie otkritie
Культура

Состоялось открытие сцены «Евровидения», присутствовал Чарльз III (видео)

2023/04/26, 20:29
Zelenskiy
Культура

Зеленский предупредил россиян: Знаем все планы

2023/04/21, 16:59