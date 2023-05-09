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Швеция уверена, что вступит в НАТО даже если Эрдоган снова станет президентом

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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём уверен, что Швеция станет членом НАТО вне зависимости от того, победит ли на выборах в Турции оппозиция или нет.

«Проблем быть не должно, если [Реджеп Тайип] Эрдоган останется президентом», — цитирует шведского политика во вторник агентство ТТ.

Опросы общественного мнения в Турции показывают почти равное разделение голосов за кандидатов в президенты — Реджепом Тайипом Эрдоганом и претендентом Кемалем Кылычдароглу — на выборах 14 мая. Билльстрём не хочет строить догадки о том, какие результаты были бы более благоприятными для вступления Швеции в НАТО.

«Отмечу, что мы продолжаем работать с тем меморандумом, который был заключен в Мадриде в прошлом году, мы выполнили все, что обязались выполнить, и с 1 июня вступит в силу новый закон, ограничивающий финансирование терроризма, и, таким образом, все готово», — продолжил он.

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