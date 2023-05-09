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Зеленский встретился с фон дер Ляйен

ursula

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео встречи в своей резиденции с прибывшей в Киев главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Теперь 9 мая будет Днем Европы — в Европейском союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве, потому что Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», — прокомментировал он видеозапись.

Во вторник Украина впервые отмечает День Европы 9 мая. Ранее он приходился на третью субботу мая. Однако в понедельник Зеленский указом перенес эту дату. В Европе же 9 мая отмечают годовщину декларации главы МИД Франции Робера Шумана 1950 года о создании Европейского объединения угля и стали. Этот шаг считается началом процесса европейской интеграции, которая привела к появлению Евросоюза в его нынешнем виде.

При этом Зеленский в тот же день внес в парламент неотложный законопроект о переносе Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который в стране пришел на смену Дню Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 9 мая на 8 мая. Ранее 8 числа в Украине отмечали День памяти и примирения.

Ранее во вторник фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Украину, также назвав Киев «подходящим местом, чтобы отметить День Европы» и приветствовав решение Зеленского о переносе этого праздника в стране на 9 мая. Глава Еврокомиссии в пятый раз с начала 2022 года посещает Киев.

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