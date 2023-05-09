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Антониу Гутерриш: Мирные переговоры пока невозможны

gutterish

Сейчас нет никаких шансов на мир между Россией и Украиной, поскольку «обе стороны убеждены, что они могут победить», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью испанской газете El Pais.

«К сожалению, я не думаю, что в данный момент мирные переговоры возможны. Обе стороны убеждены, что могут победить. Это было российское вторжение, которое противоречило международному праву и Уставу ООН, но я не вижу, чтобы Россия была готова уйти с территорий, которые она оккупирует в данный момент, и я думаю, что Украина надеется вернуть их», — заявил он.

Он также сомневается, что посредничество Китая или Бразилии положит конец боевым действиям.

«Я уже сказал, что мирных переговоров в данный момент не будет. Но я надеюсь, что они будут в будущем. Ходили разговоры о зимнем наступлении россиян и о весеннем украинцев – ясно, что обе стороны полностью вовлечены в войну», — сказал Гутерриш.

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