Аналитики ISW объяснили, зачем Путин собрал на парад лидеров Центральной Азии

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Президент России Владимир Путин пытается использовать парад в честь Дня Победы в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

По сообщениям, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон примут участие в параде 9 мая.

Газета «Ведомости» сообщила о визите Джапарова в Москву 23 апреля, а о приезде Токаева, Мирзиёева и Рахмона российские СМИ сообщили лишь 8 мая, всего за день до парада.

Агентство ТАСС сообщило, что Путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но тот не подтвердил свое участие. В ночь на вторник источник агентства сообщил, что Бердымухамедов все-таки приедет в Москву.

В 2022 году ни один иностранный лидер не посетил празднование Дня Победы в Москве, а Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парады в 2022 году, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

Позднее объявление лидеров стран Центральной Азии об участии в параде, вероятно, указывает на их нежелание демонстрировать прямую и публичную поддержку войны, несмотря на усилия Кремля по проецированию силы, пишет ISW.