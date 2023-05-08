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Атака дронов на Киев «с треском провалилась» благодаря немецкому ПВО

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В ночь на понедельник 35 иранских беспилотников атаковали Киев. Мэр столицы Виталий Кличко назвал это нападение крупнейшим с начала войны. Как передаёт с места событий зам главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, атака «с треском провалилась», украинские системы ПВО сбили все 35 дронов.

Ронцхаймер взял интервью у Кличко. Тот заявил, что для борьбы с беспилотниками ВСУ используют ПЗРК Stinger и мобильные отряды пикапов, с которых стреляют по дронам. Также применяются немецкие зенитные самоходные установки Gepard, которые стали наиболее эффективным средством ПВО. «Мы невероятно благодарны Германии за это. Год назад такая массированная атака выглядела бы совсем по-другому и нанесла бы значительно больший ущерб», — сказал Кличко.

По его словам, западные системы Iris T и Patriot не применяют для отражения атак беспилотников, так как к ним слишком мало боеприпасов. «Нам срочно нужно больше оружия и боеприпасов, чтобы мы могли защищаться», — добавил Кличко.

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