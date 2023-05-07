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Коронацию Карла III посмотрели на 9 млн британцев меньше, чем похороны Елизаветы II

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Церемония коронации короля Великобритании Карла III собрала у экранов телевизоров 20 млн британцев, что на 9 млн человек меньше, чем похороны матери нынешнего монарха королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Об этом в воскресенье сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные Совета по исследованиям аудитории вещания.

Отмечается, что 15,5 млн телезрителей наблюдали за церемонией в Вестминстерском аббатстве по различным телеканалам вещательной корпорации Би-би-си, 3,6 млн человек — по телеканалу ITV, еще 800 тыс. британцев — по телеканалу Sky News. Коронация Карла III стала самым популярным событием на британском телевидении в 2023 году, подчеркнула газета.

Церемония коронации 74-летнего Карла III состоялась в субботу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне спустя почти восемь месяцев после смерти Елизаветы II. Гостями мероприятия стали около 100 иностранных лидеров, ведущие политики Великобритании, генерал-губернаторы стран Содружества, лорды-наместники короля в крупных административных единицах, представители различных церквей, вооруженных сил, нобелевские лауреаты, сотрудники общественных и благотворительных организаций и чрезвычайных служб.

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